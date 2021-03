Srbija i gluma: „Gaga je bio moj heroj" - pet godina od smrti Dragana Nikolića

„Gaga je bio divan, duhovit, drag, neposredan - rečju, neodoljiv, a kad pomislite koliko je bio širok dijapazon njegove karijere, shvatite da je to moglo da stane u tri života", kaže glumica Katarina Žutić.

Tim su tragom obojene filmske trake, on živi u digitalnom prostoru, i ponajviše - u srcima svih onih koji su ga voleli kao glumca i čoveka.

Prijateljske ispovesti na Kaleniću

„Proverala sam sopstvene granice hrabrosti - počela sam da ga udaram, da ga vučem za uši, da mu bacam naočari za sunce kroz prozor, svašta sam radila, a on mi nikad nije odgovarao, uvek je trpeo i smejao se", kaže glumica.

„Seli bi tamo gde su bile ribe, šuštala je voda, pa smo zamišljali da je to zvuk mora", priča Sablić.

„Kad već budem mrtav i beo, ja bih ipak nekako hteo da makar kakva nekakva svetiljka budem"

On dodaje da se „nije osećala generacijska razlika", iako je „Dragan iza sebe tad već imao nekoliko zapaženih uloga i 'Maksimetar', a ja sam mogao samo da sanjam da ću tako nešto imati".

„Ipak, to to nam nije smetalo da zajedno sedimo, da se družimo i da maštamo", kaže Brajović.

Nekoliko godina kasnije, jugoslovenska publika je do ludila zavolela tandem Brajović-Nikolić u ulogama Tihog i Prleta iz serije Otpisani .

„Kad smo počeli da radimo 'Otpisane' Miki Manojlović, Aleksandar Berček i ja smo zezali Gagu da je matori konj koji se među nas ubacio, jer je on tada imao 29 godina, a mi po 22,23", navodi.

„A on je, u stvari, bio najmlađi od svih nas, jer je imao tu dečiju radost, tog čapkuna u sebi".

Prle je bio drugačiji, topliji, sklon da nešto zabrlja, svojeglaviji a i delovao je običnije, pa je to bila vezivna tačka za mnoge dečake da se poistovete sa njim, za razliku od Tihog koji se činio kao odlikaš bez mane (i mamin sin).

„Smuvao sam Milenu"

„Ja to nisam mnogo cenila jer su nas učili da film nije neki nivo glume, pa sam ga odvraćala od toga, ali me on na sreću nije poslušao i tako je upoznao Milenu Dravić", priča glumica.