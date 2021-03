Seksualno nasilje u Srbiji: Glumica Danijela Štajnfeld optužuje starijeg kolegu Branislava Lečića za silovanje, on odlučno negira

„U pitanju je najgnusnija laž koja me diskredituje", rekao je i pozvao policiju i Tužilaštvo da mu „bez odlaganja dostave poziv na saslušanje".

„Uradile su to zbog neke vrste obaveze da zaustave krug nasilja, da stanu na put konkretnim muškarcima, znajući šta bi moglo da se dogodi nekim novim ženama, devojkama i devojčicama", navodi ona za BBC na srpskom.

Kako kaže, to je ogroman korak i „vidi se da je došlo do povećanja svesti žrtava".

Šta je izjavila Štajnfeld?

Štajnfeld je 2008. godine, u autorskom dokumentarnom filmu Hold me right , objavila da ju je silovao „moćnik iz filmske industrije".

Ime čoveka koji ju je zlostavljao nije otkrila sve do prošle nedelje.

„U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap.

„Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti", navela je.

Ko je Danijela Štajnfeld?

Šta je izjavio Lečić?

„U pitanju je najgnusnija laž koja me diskredituje", rekao je Lečić.

Ko je Branislav Lečić?

„Pravda je važnija od klikova"

Ipak, kako kaže, to ne znači da žene koje su nisu izašle u javnost treba osuđivati i terati ih da urade isto.

„Čin silovanja je zapravo momenat gubljenja kontrole nad sobom i svojim telom i intimom, kao i veliki čin izdaje, zbog čega je važno da one budu te koje će povratiti kontrolu nad vlastitim životom i narativom o sebi.

„Dakle, one će odlučiti kada će, gde i kako izaći javnost, kao i koliko će reći - važno je da ima taj osećaj da na neki način kontroliše situaciju".

Kao i u slučaju Miroslava Mike Aleksića, smatra ona, dolazi do momenta nemogućnosti da se poveruje u to da neko čiji rad poštujemo zapravo može da bude to što jeste.