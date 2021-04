Srbija, sport i politika: Da li srpski sportisti treba da se više politički angažuju

Pre 1 sata

Za to vreme veliki broj sportista i trenera nalazi se na drugoj strani terena, u taboru vladajuće Srpske napredne stranke.

„Sve to je bitno građanima", navodi.

„Reč je o difuznoj propagandi, kada se politički ciljevi ostvaruju nepolitičkim sredstvima - sport je veoma koristan za to, kao i kultura", navodi.

On kaže da to nije slučaj samo u Srbiji, već da sportisti širom sveta učestvuju u prenošenju političkih poruka.

Tako je nedavno došlo i do manjeg medijskog sukoba između Lebrona Džejmsa, jednog od najboljih košarkaša sveta i Zlatana Ibrahimovića, poznatog švedskog fudbalera.

Piksi - od igrača iz Pasi Poljane, do selektora sa Marakane

O sportu i politici

„Slogan Zdrava i bolja Srbija su me privukli", kaže Đurovski za BBC na srpskom.

Kako kaže, sportisti su premalo angažovani u srpskoj politici, ali smatra da bi time trebalo da se bave tek po prestanku igračkih karijera, a do tada da se samo bave terenom.

To mu je, objašnjava, zaparalo uši, ali se ne meša „u stvari za koje postoje učeni ljudi, koji su završavali ozbiljne fakultete".

„Držim se sporta, neku pravdu isterujem ceo život, kad smatram da je to tako potrebno i uvek kažem ono što mislim i osećam - bilo to pozitivno ili negativno", navodi Peruničić.

Dušan Kecman i Duško Vujošević sa protivnicima iz Olimpijakosa (Čildres i trener Janakis), pred Fajnal for u Parizu.

A ako je neko uvek govorio ono što misli to je Duško Vujošević, najtrofejniji trener u istoriji košarkaškog kluba Partizan.

Sportisti za to vreme, kaže, često strahuju i za sudbinu privatnih poslova ukoliko zauzmu negativan stav prema vlasti.

Kako navodi, sportisti ni u okviru klubova nemaju slobodu da se izjasne šta misle a oni koji imaju pozitivan stav „uglavnom imaju interese ili su se našli u situaciji da moraju to da kažu".

Zašto je političarima bitan sport?

„Deo javnosti smatra da oni ne misle sopstvenom glavom, već samo šutiraju loptu i to je to.

„Nije tako, u poslednje vreme je sve više sportista koji jasno rezonuju društvene probleme i u Srbiji i van nje - od zagađenja do lokalnih stvari", navodi.

„Razlog je jasan - istraživanje javnog mnjenja pokazuje da je on daleko najpopularniji u Srbiji, kao što je to nekada bio košarkaš Vlade Divac", kaže Milivojević.

Ipak, Milivojević smatra da malo sportista iz svega „izvuče benefit", u odnosu na to koliko ih koriste u kampanjama.

Za to vreme politiku i te kako interesuje sport, za koji kaže da je „veoma zahvalna društvena oblast", u kojoj je „veoma bitan uticaj stranaka".

„Istraživanja pokazuju da oko 2.000.000 ljudi navija za Crvenu zvezdu, a oko 1.500.000 za Partizan - to je dosta mogućih glasača", dodaje.

Posle sedam u pritvoru, uz jemstvo je pušten da se brani sa slobode. Suđenje je u narednim godinama nekoliko puta odlagano, a do danas ovaj slučaj nije rešen.

„Dolaskom SNS na vlast on postaje prvi čovek najvećeg kluba u Srbiji - što kažem iako sam Partizanovac - a u kojem nikada nije šutnuo loptu", kaže Milivojević.

„Kako mu se ne bi zahvaljivao, prešao je put od bekstva do prvog čoveka Zvezde - pa to je američki san", navodi Milivojević.

Istorijat - ko je sve ulazio u politiku?

„Bilo ih je nekad manje, nekad više, ali uvek su bili tu", kaže, dodajući da su to uglavnom bili sportisti u penziji.

Među njima je, na primer, Savo Milošević , tada i dalje aktivan fudbaler i reprezentativac, koji je do nedavno bio trener Partizana.

On se 2003, posle atentata na premijera Zorana Đinđića, učlanio u Demokratsku stranku, ali je 14 godina kasnije prešao u Zelenu stranku.

Za to vreme Svetlana Kitić, koja je proglašena za najbolju rukometašicu u istoriji, podržavala je Socijalističku partiju Srbije, dok je poslanik SNS-a postao i automobilista Dušan Borković.

„Sa nama Srbima je teško raditi, a on je pošten i čestit čovek i to odlično radi - dabogda vladao Srbijom još 50 godina, ja mu to želim iz sveg srca", izjavio je Lalatović 2016. godine.