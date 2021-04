Korona virus, komičari i Prvi april: Ima li mesta za smeh usred haosa zbog pandemije

Pre 56 minuta

„Svi to misle, ali niko ne kaže - neki imaju porodice, ljude koji zavise od njih i ne smeš da kažeš da si zbunjen jer se plašimo da će nas to destabilizovati", ističe.

U Srbiji je do sada od posledica korona virusa preminulo 5.345 ljudi, a zaraženo je 605.406.

„Imao sam vremena da pišem novi materijal, što nisam uradio jer sam lenčuga, ali sam to imao u planu", kaže on uz osmeh za BBC na srpskom.

U međuvremenu je stigao 1. april, Međunarodni dan šale, ali mnogima odavno nije do smeha.

Život komičara u doba korone

„Može da se kaže da sam ok", nesigurno odgovara Nestorović.

To u praksi, objašnjava Dinčić, znači „stalno natezanje sa terminima", jer se često desi da nastupi moraju da se otkazuju u trenutku kada ljudi imaju rezervacije ili su kupili karte.

„Na poslednjem nastupu je bilo 12 ljudi, ali mi nikada nije bilo lepše - čak sam i celu kafanu častio tekilom, to je bila jedinstvena prilika", kaže uz osmeh.

„Mnogi od nas su i radili kao frilenseri kad je svet počeo da se ruši, pa se i rušiš i to, ne samo na domaćem, već i na svetkom nivou", navodi.

Smeh kao lek

Epidemija korona virusa traje duže od godinu dana i nikome nije lako da psihički to savlada.

„Ali i to je trenutno oslobađanje pritiska, posle se vratiš u realnost, ali ti je lepo tih nekoliko sekundi, desetak minuta ili sat vremena", dodaje.

To se može prebroditi ograničavanjem vesti i društvenih mreža, pričanjem o strahovima, upošljavanjem mozga, kao i stvaranjem rutine u svakodnevnim poslovima.

„Humor nam treba, ali ne treba ga nametati ljudima - on nije za svakog lek i to je sasvim ok", smatra.