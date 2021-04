Srbija, istorija i Crna ruka: Tajno društvo oficira koje je želelo ujedinjenje, a dobilo smrt

Šta je Crna ruka?

On se povezao sa članovima Srpske četničke akcije - oružane formacije koja je operisala na teritoriji takozvane Stare Srbije koja obuhvata prostore Raške (Sandžaka), Kosova, Metohije i današnje Severne Makedonije, još uvek u sastavu Osmanskog carstva.

„Bila je to vrsta borbe za propagandu i uticaj odnosno za širenje bilo srpskog, bilo bugarskog nacionalnog identiteta među slovenskim stanovništvom na prostoru današnje Severne Makedonije, kao i zaštita naroda od Albanaca i Turaka", objašnjava Marković.

Jedini cilj ove organizacije, kaže Marković, bio je nacionalno oslobođenje i ujedinjenje teritorija na kojima su živeli Srbi, ali za razliku od partija, smatrali su „da se do tog cilja dolazi oružjem", odnosno revolucijom.

Crna ruka pre osnivanja - Majski prevrat

Među vođama prevrata koji je doveo do kraja dinastije Obrenović bili su Jovan Atanackovića, bivši dever kraljice Drage - Aleksandar Mašin, kao Petar Mišić koji će godinama kasnije biti u komisiji koja je sudila Apisu i crnorukcima u Solunskom procesu.

On će kasnije postati prvi čovek Bele ruke, organizacije oficira koja se protivila Crnoj ruci i „želela da stvori sopstveni uticaj kod regenta Aleksandra Karađorđevih i samih oficira", objašnjava Marković.

Balkanski ratovi i početak sukoba sa Pašićem

Sve do početka Prvog svetskog rata u Srbiji postoje tri centra uticaja - kralj, odnosno regent, zatim vlada, skupština i političke stranke i naposletku vojska i njena oficirska struktura, na čijem čelu se nalazi Apis i Crna Ruka, ističe Marković.

Po izbijanju Prvog balkanskog rata oktobra 1912, četničke formacije, predvođene crnorukašima, „deluju u skladu sa državnom politikom", dok po njegovom okončanju, maja 1913, dolazi do prvog ozbiljnijeg sukoba između Nikole Pašića, radikalskog predsednika vlade, i Apisa.

Pošto Austrija nije dozvolila Srbiji da izađe na albansko primorje, srpska vojska je ostala u Makedoniji - teritoriji koja je trebalo da bude podeljena sa Bugarskom, što je dovelo do zaoštravanja odnosa.

„Leta 1913. godine, Bugari napadaju Srbiju čime su pomogli da ne dođe do eskalacije sukoba Pašića i Apisa jer su pružili mogućnost obojici da saberu snage i da se odupru napadu na Bregalnici", navodi Marković.

Posle Drugog balkanskog rata dolazi do novih problema jer je bilo potrebno naći model upravljanja novim teritorijama, na kojima je živelo više od milion i po stanovnika među kojima nije bilo samo Srba.

„Sa druge strane, Apis smatra da u narednih 10 godina, mora vladati isključivo vojna uprava koja će dovesti do toga da tamošnje stanovništvo u jednom trenutku bude integrisano u društvo", objašnjava Marković.

„Kralj Petar je to uradio što nije posmatrano kao legitiman čin jer je ta vlada imala većinu u parlamentu.

Bilo je to svega nekoliko dana pre atentata u Sarajevu na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, 28. juna 1914. koji je bio neposredni povod za izbijanje Prvog svetskog rata.

Prvi svetski rat i Crna ruka

„Želje srpskih oficira nisu uslišene pošto saveznici to nisu dozvolili i srpska vojska je težim putem preko Albanije došla do Krfa, pa posle oporavka u Solun", dodaje istoričar.

„Nasilje nad pravdom"

On je rekao da je video Radeta Malobabića, Apisovog agenta i crnorukca, kako puca na kola u kojima se nalazio regent Aleksandar.

„Ko to može da zaboravi ako je bio svedok na licu mesta? On se zbunio, oni su to nekako zataškali", kaže Bjelajac.