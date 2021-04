Drugi svetski rat, saveznici i Beograd: Zašto je na Uskrs 1944. bombardovana prestonica Srbije

Bio je to prvi u nizu udara američke i britanske avijacije, koji će se ponoviti još nekoliko puta do kraja rata.

U grobnicu po spas

Uskrs 1944.

Vojni ciljevi

Kontroverze

Ljudske žrtve

Materijalna šteta

Ostali gradovi u Srbiji

Danas bi drugačije

Poslednje savezničko bombardovanje Beograda u Drugom svetskom ratu bilo je u septembru 1944. u okviru operacije „Ratvik" kada su gađani železnički most i most kralj Aleksandra, današnji Brankov most na Savi i Pančevački most na Dunavu.