Korona virus, vakcine i trudnoća: „Vakcinacija je preporučena, pogotovo pacijentkinjama sa visokorizičnim trudnoćama", stav je i ginekologa u Srbiji

Pre 14 minuta

„Sada se neću vakcinisati, jer imam još mesec dana do porođaja", kaže Radonjić za BBC na srpskom.

Ddodaje da ima pozitivan stav o ovoj vrsti zaštite i veruje u to da su posledice korone virusa mnogo gore, nego što vakcina može da naškodi.

Dodaje da je stav Svetske organizacije ginekologa i akušera (FIGO), kao i one u Srbiji da ginekolozi treba da preporučuju vakcinaciju, ali da je konačna odluka na trudnicama.

Ko je najugroženiji

U riziku za težu kliničku sliku Kovida-19 su trudnice starije životne dobi i velike telesne mase, kao i one sa hroničnom hipertenzijom i dijabetesom melitusom.

U nekim slučajevima dolazi do vertikalnog prenosa virusne infekcija sa majke na bebu, kao što je bio slučaj u Trsteniku, kada je novorođenče zaraženo korona virusom posle devet dana života preminulo.

Vakcina i za dojilje

Stefanović kaže da do sada nije dokazano da u majčinom mleku ima virusa, pa se dojenje podstiče, uz korišćenje maske i sredstava za dezinfekciju.

To je moguće „i posle porođaja i majčinim mlekom, tako da su prednosti vakcinacije veliki", dodaje on.

Kakva su mišljenja stručnjaka iz Srbije

„Ipak, svaka trudnica treba da zna da je to njen lični izbor i da o tome one same odlučuju na osnovu preporuka", rekla je ona.