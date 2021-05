Nindža kornjače: Zašto i posle 30 godina volimo ovaj crtani film

Pre 1 sata

„A ne, on priča o Nindža kornjačama".

One su jedan od retkih crtanih filmova koje gledaju, svojevoljno, različite generacije.

Od tada i on obožava Nindža kornjače.

„Takođe ih volim zato što je to priča o četiri brata, a nas je trojica u porodici", kaže Sava za BBC na srpskom.

Ko su Nindža kornjače?

Leonardo nosi plavu traku i on je vođa ekipe, barata mačevima - katanama.

To je ujedno bio i jedini crtani film gde smo recitovali i čitavu odjavnu špicu.

Antijunaci sa kojima se deca lako poistovete

„Protivnik nije toliko bitan, njega na kraju uvek slupaju, više je to drugarstvo bilo u pitanju i duh čopora koji niko ne voli", ocenjuje Kričković.

„Radilo se uživo, bili smo svi zajedno u studiju pa smo mogli jedni s drugima da komuniciramo kao u pozorištu i to mi danas nedostaje", kaže ona.

Tada je od glumačkog umeća zavisilo koliko će se likovi razlikovati, danas to uglavnom moderna tehnika uradi.

Osvojile ceo svet

Emitovanje prvih crtanih filmova se poklopilo sa raspadom Jugoslavije, pa su Kornjače deci stasaloj u to vreme bile prozor u neki drugi, šareniji svet.

„Oni su, maltene, pali ničice, rekao mi je ja ne smem ruku da perem, vi ste taj koji je meni obojio detinjstvo, ja sam se smejao do suza", prepričava i Kričković.

Glumačka ekipa snova

„Dovoljno je to neobično i strano i na engleskom, pa sam ostavio tu aromu, i Betmen je Betmen, a ne Šiško ili Šišoljud", otkriva Kričković tajne zanata.

Nije, kaže, bio presrećan kad mu je „zapalo" da to radi.

„Najteže je bilo smišljati odvratnu hranu koju jedu, jer je ideja bila da one njihove pice napravim tako da deci bude bljak kad čuju u lokalnom maniru".

„Ideja je bila da to bude antipod onoga što deca vole i da kad kod kuće dobiju ono što im majka skuva da to jedu sa zadovoljstvom, u suprotnom će da dobiju ono što jedu Kornjače", kaže kroz smeh.

U to vreme nisu imali ni mnogo tehničkih pomagala.

„Kad govoriš kroz to zvuči kao Šer kad peva čuvene pesme, to su trikovi na sinhronizaciji".

On je već sedam godina u penziji, a prevodilački staž je počeo koristeći pisaću mašinu.

„Koristio sam papir za teleprintere, ako se sećate toga, pravio ga tada još naša fabrika Aero Celje, jer je imao tri primerka, to su bile rolne od 20, 30 metara".

„Taj štampač koji je traktorče bio, morao je da radi 30 do 40 minuta - njinjiiinji.

„Tako da su me komšije obožavale i ujutro bi mi rekli, a vi ste noćas radili do kasno", kaže u šali.

Futuristička umetnost koja se ostvarila

„Tamo ima mozak koji prati sve, a ti je IT sektor danas, to je to, apsolutno se sve ostvarilo", dodaje.