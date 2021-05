Zemljotres u Valjevu: Kako je došlo do lažne uzbune

Pre 26 minuta

Do lažne uzbune je, objašnjavaju za BBC u Dežurnoj službi Zavoda, došlo jer postoji sistem koji automatski locira zemljotres, a tek nakon ove informacije seizmolog manuelno utvrđuje da li se zemljotres dogodio.

Kako se locira zemljotres

Do lažne uzbune, kažu iz Zavoda, dolazi kada se „poklope smetnje koje mogu da zavaraju sistem, poput gradske buke".

Direktor Zavoda Branko Dragičević kaže da se ne vodi statistika koliko često dolazi do lažno detektovanog zemljotresa.

„Čak i da je do zemljotresa došlo, on je bio toliko slab da se nije osetilo", dodaje on.