Mali Gavrilo, deca i solidarnost u Srbiji: Upoznajte čoveka koji je prodao auto da bi mu pomogao

Pre 16 minuta

Iako, kako kaže, „vodi prosečan život", on je u ponedeljak prodao auto i nešto više od 4.000 evra uplatio za lečenje malog Gavrila Đurđevića.

Zahvaljujući višemesečnim naporima, pomoći države, solidarnosti značajnog broja ljudi koji su poput Marka na licitacijama prodavali najrazličitije stvari od odeće i obuće, pa do kapitenske trake jednog od najvećih savremenih fudbalera Kristijana Ronalda, osmomesečni borac otišao je na lečenje u Mađarsku.

„Zvučaće kao kliše, teolog koji priča o Bogu, ali stvarno sam ustao jedno jutro, to je bio petak i jednostavno sam znao to je to.