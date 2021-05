Lične karte i Srbija: Izmene zakona - olakšice ili novi nameti

Otuda i ne čudi doza rezerve sa kojom je deo javnosti dočekao vest o tome da su poslanici Skupštine usvojili izmene Zakona o ličnoj karti , dok nadležni tvrde da će to dovesti do uštede vremena i novca.

„Ono što me najviše zanima jeste koliko će to da me košta", rekao je Jovanović za BBC na srpskom.