Ko je Nebojša Stefanović

Srbija, politika, Srpska napredna stranka: Nebojša Stefanović - ministar bez stranačke funkcije

Pre 29 minuta

„Mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar naše stranke, u našoj stranci i ma koliko to neki voleli, nikada neće biti skidanja glava", rekao je Vučić na otvorenom delu sednice.

„Ja sam znao da Vučić neće do kraja potopiti Stefanovića, ali je smenom sa mesta predsednika beogradskog odbora on uspeo da mu izmakne glavnu polugu uticaja u stranci", smatra Momir Stojanović, do 2016. godine visoki funkcioner Srpske napredne stranke.