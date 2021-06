HIV u Srbiji i svetu: Kako žive i umiru ljudi koji imaju HIV i zašto ih sahranjuju u metalnim sanducima

„Međutim, posmrtni ostaci će se i dalje polagati u metalni sanduk, a potom u drveni, iako za to ne postoji nikakvo naučno opravdanje.

„Da ironija bude veća, ne mislimo da to neko namerno nije hteo da promeni, već verujemo da je u pitanju propust."

„Nadam se da će uskoro biti ispravljeno i to bi trebalo tražiti od Ministarstva zdravlja".

U svetu je HIV do sada imalo oko 60 miliona ljudi, a preminulo je više od 25 miliona, podaci su UN i Svetske zdravstvene organizacije.

Ipak, novi podaci Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za HIV/AIDS (UNAIDS) pokazuju da postoji oprezan optimizam da bi HIV mogao biti pobeđen do 2030. godine.

Osamdesete: Čudne upale pluća mladih gej muškaraca

„Ako to uporedimo sa epidemijom Kovida-19, ne možemo a da ne primetimo koliko je nauka napredovala.

Na početku HIV epidemije, kaže on, izostala je reakcija vlasti.

„Smatralo se da je to bolest homoseksualaca i brojne teorije zavere su pomerale fokus sa realnih problema pacijenata, što se i danas dešava sa Kovidom-19."

Prijatelj Ronalda Regana i prvi lekovi

Dve godine kasnije, svet je došao do prvog registrovanog antiretrovirusnog leka, ali je bilo potrebno još mnogo godina do pronalaska visoko efektivne antiretrovirusne terapije (HAART) koja će potpuno promeniti tok epidemije.

„Konačno, stanje je postalo hronično za one koji imaju pristup lečenju."

Ronald Regan bio je predsednik SAD od 1981. do 1989. godine

Uz terapiju, dodaje on, HIV neće biti potpuno eliminisan iz organizma, ali je moguće da virus bude toliko potisnut da se ne može detektovati PCR testom.

Crne kese, metalni sanduci i region

Zoran Dominković iz Hrvatske kaže da je mislio da su sahrane osoba s HIV-om u ovoj zemlji jednake kao i one bez HIV-a.

„Međutim, dok sam istraživao ovu temu pronašao sam da se u važećem Pravilniku o postupanju s umrlim osobama navodi drugačije postupanje prema osobama koje su umrle od sindroma stečenog nedostatka imuniteta", dodaje on.

Stigma: Greh ili aberacija

Ako društvo, dodaje on, veruje da je „homoseksualnost greh ili aberacija, to nije pitanje religije, to je pitanje civilizacije".