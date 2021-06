Srbija, tehnologija i video-igre: Domaća IT firma Nordeus postaje deo jedne od najvećih gejming kompanija na svetu

Pre 16 minuta

Šta ovo znači za srpsku industriju video-igara?

Ova akvizicija daje vetar u leđa ne samo Nordeusu, već i srpskoj IT industriji, smatraju stručnjaci iz branše.

Ovo je takođe „potvrda velikog potencijala" IT grane za privredu Srbije, smatra Vukašin Stojkov, jedan od osnivača pokreta Startit , koji se bavi razvojem srpske IT industrije.ž

On je i jedan od osnivača domaće zajednice IT preduzetnika Tesla nejšndomaće zajednice IT preduzetnika Tesla nejšn (Tesla Nation).