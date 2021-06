Serija eksplozija u fabrici Sloboda u Čačku: „Uzeo sam dokumenta, ženu pod ruku, psa i krenuo"

Pre 17 minuta

„To se sve noću dešava i to je jači efekat, kad pukne eksplozija, ono sve mirno i tiho, dođe deset puta jače nego po danu, baš sam se uplašio", prepričava Srećko za BBC.

„Ja odmah znam da je to `Sloboda`, tu se prave mine, ni ne pomisliš da možda neko baca petarde ili vatromet, odmah znaš šta je.

„Eskplozije su išle jedna za drugom i to traje sat, dva, onda plamen, a kada je mrak to sve pojačava utisak", ističe on.