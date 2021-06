Korona virus, Srbija i migracije: Da li je pandemija preokrenula „odliv mozgova"

Opšta slika nije bila ništa svetlija - godišnje procene broja ljudi koji emigriraju iz Srbije išle išle su i do 60.000 .

Neizvesnost egzistencije: „U Srbiji nisam dobio pravu šansu"

„U struci jednostavno nikada nisam dobio pravu šansu, možda je do mene, možda do okolnosti - stažirao sam i to su bila lepa iskustva, ali ništa nisam mogao da zaradim", kaže.