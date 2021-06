Putovanja i leto 2021: PCR, antigeni test, potvrda o vakcinaciji, slobodan ulazak - koja pravila su na snazi za putnike iz Srbije

Pre 32 minuta

Gde se može bez PCR testa, karantina i potvrde o vakcinaciji

Za koje zemlje nije potreban PCR test

Ukoliko ste odlučili da putujete u Grčku ove godine na more, do tamo možete stići avionom ili automobilom preko graničnih prelaza Evzoni (koji je otvoren od 7 do 23 sata), Promahonas, Ormenio i Nimfea (prva dva su otvorena 24 sata, dok poslednji radi od sedam do 23 sata).