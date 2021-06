Jugoslavija, socijalizam: Milan Vukos - „najveće ime za srpsku kulturu u drugoj polovini 20. veka"

Skromni velikan zapušten i zaboravljen

„Toliko je uradio za srpsku kulturu, a on je zapušten i zapostavljen.

„Hteo sam koliko toliko da ispravim tu nepravdu, jer on je najveće ime za srpsku kulturu u drugoj polovini 20. veka", kaže Mandić za BBC na srpskom.

„Ljudi su ga voleli i to se vidi u knjizi, ne znam da li sam ikad čuo ružnu reč o Vukosu.

„Zatim ga je za sat vremena ponovo pozvao, a ovaj koji je mislio da direktor ne zna ni da on postoji, spremio je dve daleko bolje i na kraju ih izdiktirao u slušalicu Vukosu - što je danas nezamislivo", dodaje Đorđević.

Milan Vukos je na mestu direktora Televizije Beograd bio je od 1972. do 1985. godine.

„To je bilo na nekom prijemu i on ih pozove da budu njegovi gosti.

„Odu u prelepu, veliku kuću na obali Temze i čovek ih odvede u laboratoriju u okviru kuće i ispostavi se da je to Ser Rej Dolbi, koji je izmislio Dolbi sistem", priča unuk.

Pošto se znalo se da će to biti ogroman televizijski događaj „polutajno sa znanjem nekoliko ključnih ljudi ispod Tita u tom periodu" i pre smrti dobijali su budžete i počeli sa nabavkom reportažnih kola i svega ostalo što im je nedostajalo.

Studio - najmoderniji u Evropi

„U Košutnjaku je napravio kompleks studija, među kojima je taj studio osam u to vreme bio najveći i najmoderniji studio u Evropi", kaže Mandić.

„To su za to vreme bile velike stvari", navodi i Mandić.

„Program u to vreme je bio izvanredan i to je ono što čujete na sve strane, da smo nekad imali dva kanala i imali smo šta da gledamo, a sad imako stotinu i nemamo šta da gledamo.

Ko je bio Vukos?

„Kako u to vreme nije bilo inkubatora, da bi me održala u životu, majka me je držala između dve flaše vode".