Vruć talas, vremenska prognoza i Srbija: Nagla tropska vrelina za početak leta

Pre 1 sata

Slamnati šeširi i kačketi, izuzetno lagana odeća i litre i litre znoja - do pre nekoliko dana je verovatno mnogima u Srbiji to delovalo daleko, ali su već sa kalendarskim početkom leta postali realnost.

On je promenu vremena i veliku vrućinu „podneo poprilično loše".

„Prema trenutnoj prognozi time bi bio prevaziđen apsolutni maksimum do sada u Beogradu i ako bude tako visoka vrednost, onda će biti prevaziđen i apsolutni maksimum za mnoge merne stanice u Srbiji", govori za BBC na srpskom Vladan Ducić, profesor klimatologije na Geografskom fakultetu u Beogradu.

Vrućina gradskog asfalta

„Sada i na sopstvenoj koži možemo da osetimo koliki problem su klimatske promene i globalno zagrevanje", smatra on.

„Pri takvim uslovima kod nas na Balkanskom poluostrvu i većem delu jugoistočne Evrope dolazi do takozvane advekcije - nadiranja, prodora toplog vazduha sa jugozapada, kakva je i trenutna situacija", objašnjava Ducić.

Navodi da se taj topli vazduh dodatno „fenski zagreva" prelazeći preko Dinarskih planina, pa na ovo podneblje dolazi „topliji nego što je bio kada je došao do Jadranskog mora".

„To je najčešća i aktuelna sinoptička situacija i tada temperature mogu dostići i do 40 stepeni."

To je generalna zakonitost, tako da će to „verovatno i sada da se dogodi", dodaje on.