Životinje i toplotni talas: Koliko je vrućina opasna za kućne ljubimce

Pre 23 minuta

„Za lopticom jedva da potrči"

Da to nije ništa neuobičajeno kaže veterinar Terzin.

„Temperatura tela pasa je 38, a kada je spoljašnja temperatura jednaka sa njihovom unutrašnjom, ne mogu da se rashlade", kaže on.

„Zato bi apsolutno trebalo izbegavati izvođenje napolje pasa u najtoplijem periodu dana. Ako i moraju da izađu, treba to izvesti samo na kratko".

„Slobodno ih kvasite da bi isparavanjem mogli da se ohlade", kaže on.

„Opasnost od toplotnog udara je velika tako da je savet da, ako vaš pas veoma usporeno hoda, ima epinapad, verovatno je to znak da će uslediti toplotni udar", kaže Terzin.

„Treba ga što pre ohladiti i otići do veterinara".

Spavanje i vrućina

Tamarin mačor inače spava po 12 sati dnevno, ali sada, kad god pogleda ka njemu, on je, kaže, „u stanju između sna i jave".

„Metabolizam pokušava da snizi temperaturu time što će biti što manje aktivan", objašnjava on.

„Ne treba po svaku cenu kupati mačke, ako inače to ne vole, ali ih treba pustiti da se odmaraju".

Što se tiče ishrane, ljubimcima treba, kaže veterinar Terzin, nuditi istu količinu hrane kao i do sada.

Šta je sa životinjama na ulici

„Jer - leto je za nekoga raj, za nekoga pakao. Treba brinuti o njuškama - one, na žalost, to ne mogu same".