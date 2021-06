Dvadeset godina od prvog Prajda u Beogradu: „Bolan i traumatičan simbol borbe za LGBT+ prava u Srbiji"

Pre 39 minuta

Autor fotografije, ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Snimak na kojem se vidi kako grupa muškaraca tuče plavokosog mladića obišao je svet, a on se i dve decenije kasnije drži onoga što je tad rekao.

„Radije ću izaći napolje, biti pretučen, možda i ubijen, nego da živim u društvu koje me ne prihvata", kaže Igor Dobričić za BBC na srpskom.

Posle decenije sankcija, izolacije i ratova, ali i svrgavanja Slobodana Miloševića sa vlasti, društvo u Srbiji je ostalo duboko podeljeno - od konzervativnih do liberalno opredeljenih.

Šta se dogodilo na Prajdu 2001. godine

„To je delovalo kao rat, članovi desničarskih organizacija i navijači su napadali sve one koji su im delovali kao da su došli na Prajd i one koji deluju da su gej ili lezbejke".

„Jedina grupa koju sam video je bila kod Narodnog pozorišta, krenuo sam pravo ka njima i nisam shvatao da to nisu ljudi koji su došli na Prajd.

„To su oni koji su došli da biju one koji su na Prajdu", kaže Dobričić.

„Bio sam svestan svakog detalja, a najviše koliko su ti ljudi koji su me tukli bili mladi.

On smatra da je nasilno ponašanje posledica godina „političkog, društvenog i kulturnog zlostavljanja" na teritoriji Srbije.

„Dok su me tukli, shvatio sam da njihovo ponašanje proizilazi iz politike koja se vodila na ovim prostorima u deceniji koja je prethodila Prajdu".

„Zbog toga sam bio besan, na to sećanje, ne na one koji su me tukli", kaže Dobričić.