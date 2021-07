Petnica i seksualno uznemiravanje: Kako razgovarati sa bližnjima, žrtvama nasilja

Pre 12 minuta

Optužbe za seksualno uznemiravanje devojčica u Istraživačkoj stanici „Petnica" samo su poslednje u nizu slučajeva iznetih u javnost od početka godine - od zlostavljanja u školi glume Miroslava Aleksića do tvrdnje o podvođenjima devojaka u Jagodini.

„Nisu uopšte došli iz tog razloga, ali zbog toga kako su te priče izašle u javnom prostoru, one osećaju da je sad u redu da se o tome priča", kaže za BBC na srpskom Ana Todorović, psihološkinja iz Srbije koja radi kao naučna saradnica u Oksfordskom centru za emocije i afektivnu neuronauku.

Takođe, izostali su komentari da „žrtve to koriste za samopromociju", jer su želele da budu anonimne.

A to je korak u dobrom pravcu, smatra Todorović.

Šta uraditi kad vam neko ispriča lično iskustvo?

„Kad čujete priče koje su strašne, prvi impuls je da ih negirate, pomislite 'to mora da je neki nesporazum, možda nije baš tako strašno', ali sve te misli treba da odagnate.

Druga važna poruka bliskoj osobi treba da bude „ žao mi je, to nije smelo da ti se desi ", dodaje.

„Žrtve treba slušati, treba im verovati i skinuti to breme krivice, srama i odgovornosti, i treba ih podržati.

Šta ne treba raditi?

Prema mišljenju stručnjaka, nije dobro ni pokušavati da se razgovor prebaci na veselije teme, niti sugerisati da to što se desilo „nije tako strašno".

„Mi kao prijatelji ili bliske osobe hoćemo da tu situaciju popravimo, da im oduzmemo bol, ali to jednostavno nije moguće.

„Ono što je njima potrebno je da prihvatimo da ih to boli", dodaje psihološkinja.

To je posebno važno kada dete poželi da pred roditeljem odškrine vrata neprijatnih iskustava.

Kako da se postave roditelji?

„A uz strah od počinioca, to će dovesti samo do zatvaranja deteta", navodi Ivana Jakšić.

„Ipak, osnovni razlog zbog kojeg žene ne prijavljuju nasilje je da veruju da su same krive za to što im se dogodilo ili bar da nisu bile dovoljno snažne ili mudre da se odbrane", kaže Jakšić.

„I one razmišljaju - eto, otišla sam tamo da budem najpametnija, a šta mi se dogodilo, kako sam mogla da budem tako glupa, kako sam podlegla njegovoj manipulaciji", ukazuje ona.

Otuda negiranje, potiskivanje i zaboravljanje - sve su to odbrambeni mehanizmi.

Kako se odupreti?

„Važno je da to roditelji eksplicitno kažu deci, iako se to podrazumeva - ukoliko ti se dogodi bilo šta, ukoliko misliš da si pogrešio ili pogrešila, neka ti roditelji budu prva adresa kojoj ćeš se obratiti.

Percepcija sebe kao žrtve - koja je uvek nedostatna, manjkava - srozava samopoštovanje, a to može biti uvod u anksioznost i depresiju, upozorava ona.

To je univerzalni mehanizam koji važi za sve žrtve, ne samo one koje su preživele seksualno nasilje.

To bi, kaže, trebalo da važi u svim, pa i u slučajevima nadarene dece, poput one koja su pohađala i pohađaju „Petnicu".

„Ne postoji period života kad se toliko vezuju za druge ljude kao u adolescenciji, obično se vezuju za druge adolescente, ali neko ko je odrastao i ko ume tu da se uglavi , može to da iskoristi", upozorava Todoorović.

Većina odraslih će biti dobronamerna i neće to zloupotrebiti, ali slučaj iz Petnice pokazuje onu manjinu.

Kako takvi slučajevi ostaju javna tajna?

Neke je uspeo da fotografiše, neke ne, ali je verovatno za većinu to bilo neprijatno iskustvo ili trauma, dodaje psihološkinja.

„Onda vi to zaključate negde u svesti i teško vam je da mislite o tome, a zatim dolazite u situaciju da šaljete svoje polaznice kod njega i vama to bolno iskustvo s njim čak ni tad ne dolazi u svest", kaže Jakšić, koja je u Petnici bila i polaznica i predavačica.

„Da nije bilo toga možda bi on većini dece bio sumnjiv, ovako ljudi kojima se vi divite i poštujete i neverovatni su stručnjaci u oblastima - kad se oni druže s njim, ta zvezdana prašina prelazi i na njega", opisuje Jakšić.

Kakva je situacija u Engleskoj?

„A za srednjoškolski uzrast je to apsolutno neprihvatljivo", dodaje Todorović.

„Primećujem sad i neke pokušaje da se omalovaži postupak ovih hrabrih žena, tvrdnjama da sve konce povlači neki muškarac koji se sveti Vigoru Majiću, to je pogrešno.

Šta dalje?

„Propustili smo taj voz, rekli su da nam to ne treba, a sad vidimo da nam i te kako treba.

„Bilo bi sjajno da do toga dođe, jer bi to i drugim žrtvama vratilo poverenje u policijske i sudske organe, mada je za neka dela nastupila zastara, ali i to je u redu.