Nauka, CERN, Srbija: Šta nam je otkrila „“božanska čestica" - objašnjavaju srpski naučnici

Pre 12 minuta

Da bismo videli od čega se nešto sastoji, moramo ga rastaviti, ali protoni su toliko sitni da nemamo dovoljno mali alat da to uradimo.

Higsov bozon je prvi i do sada jedini fundamentalni skalar ikada otkriven, piše na sajtu Atlas eksperimenta , jednog od dva eksperimenta koja su dokazala postojanje "božanske čestice".

Kako funkcioniše i zbog čega je važan?

Kako je izgledalo istraživanje?

„Nismo izašli u javnost sa tim podacima, jer smo hteli da damo šansu kolegama sa ATLAS eksperimenta da i oni tom analizom potvrde to da bismo izbegli mogućnost iznošenja neproverenih tvrdnji", objašnjava ovaj fizičar.

„Nekada naučnici provedu čitav život kako bi isključili neku mogućnost, a mi smo imali sreće da naš rad dovede do otkrića", poručuje on.

Šta ovo otkriće znači za naučnike?

Nije bilo dovoljno otkriti ga, potrebno je i razumeti zbog čega on ima svojstva koje smatramo da ima, jer i dalje vrlo malo znamo o tome, kaže Ivanka Božović-Jelisavčić.

Reković smatra da je ovo otkriće značajno, ali nije iznenađujuće i u naučnim krugovima se očekivalo da će do toga u jednom trenutku doći.

„Da nismo otkrili Higsov bozon to bi takođe bilo epohalno, jer bi to onda iziskivalo da potražimo novo objašnjenje za to kako čestice dobijaju masu", tvrdi ovaj fizičar.