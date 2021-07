Košarka, Srbija i olimpijske igre: Orlovi bez vize za Tokio, Bjelica bez dlake na jeziku - „Ovo je sramota"

Pre 7 minuta

Ali srpski košarkaški glavni grad Japana ovog leta gledaće samo na televizijskim prenosima, jer su Italijani sasvim zasluženo stigli do velikog trijumfa u Beogradu.

On se izvinio navijačima zbog neuspeha i rekao da je spreman da preuzme odgovornost.

„Nikad nisam bežao od toga, ali mislim da to nije poenta", dodao je on u izjavi za Radio televiziju Srbije.

„Mi stariji trebalo je da budemo uzor, a to nismo bili. Ovo nije do trenera, ovo je do nas", samokritičan je bio Bjelica.