Đoković i tenis: Da li vimbldonska publika navija protiv srpskog tenisera

Pre 56 minuta

Novak Đoković se okrenuo ka publici i glasno opsovao na srpskom posle trijumfa nad Denisom Kudlom u trećem kolu Vimbldona - ta scena možda je iznenadila one koji ne prate ovaj sport redovno, ali pasionirani ljubitelji znaju da prvi teniser sveta i deo gledalaca na najvećim turnirima često ulaze u verbalne obračune.

Da li je to baš tako?

Teniser i bivši član i trener Dejvis kup reprezentacije Srbije, Nenad Zimonjić, kaže za BBC na srpskom da verbalnih čarki ima i kada su drugi igrači u pitanju, ali Novak „voli da se dopadne svima, pa mu možda nekada to više zasmeta i emotivnije odreaguje".

Međutim, pozitivno je što Đokovića to motiviše i iz toga crpi energiju, pa se retko dešava da provokacije i dobacivanja sa tribina direktno utiču na to da on igra lošije ili izgubi meč, dodaje Zimonjić koji je u dublu tri puta osvajo Vimbldon.