Srbija i julski protesti - godinu dana kasnije: „Fizički sam se oporavio od batina, ali nisam siguran da li ću moći psihički"

Pre 19 minuta

„Očekujem makar odgovor od institucija - iako im ne verujem, ne odustajem od toga i nade da će ljudi koji su me tukli biti identifikovana", kaže on za BBC na srpskom.

BBC novinari pokušali su da dobiju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Prvog osnovnog javnog tužilaštvu u Beogradu, ali odgovori na naša pitanja nisu stigli do trenutka objavljivanja teksta.

Sve do februara ove godine slučajeve navodne policijske brutalnosti istraživao je Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, a tužilaštvo je tek sedam meseci posle protesta uzelo prve izjave žrtava policijskog nasilja, navode iz BG Centra za ljudska prava.

Masnice prolaze, sećanja teško

„Transportovala su me nepoznati ljudi u civilnoj odeći, terali su nas da klečimo i maltretirali su nas", kaže on.

On ističe da je suđenje bilo sutradan „u rekordnom roku", dok na žalbe koje je potom podneo još uvek čeka odgovor.

Šta piše u izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava?

„Podigao sam novinarsku legitimaciju, a policajac me je udario i po legitimaciji i po glavi"

„Imao sam nekoliko posekotina po glavi, jednu na dva centimetra od oka, i jedno dvadesetak po telu", objašnjava on.

„Podigao sam novinarsku legitimaciju, pa me je udario i po legitimaciji i po glavi", priseća se Milosavljević.

„Dobio sam pendrek u slepoočnicu, zatim su me udarali pendrekom po leđima i šutirali su me", priča on.