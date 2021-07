Nauka i prognoza vremena: Kako je izlivanje Save nateralo ljude u Srbiji da se zainteresuju za meteorologiju

Pre 21 minuta

Prolazili su kroz slične nedaće i znatno starije generacije, samo što nije bilo načina da dobiju informacije o vremenskim uslovima, jer organizovanog praćenja i osmatranja nije bilo u Srbiji sve do kraja 19. veka.

Najzaslužniji za to bio je meteorolog i prvi upravnik opservatorije, Milan Nedeljković, a u tome mu je pomogla jedna društvena nepogoda.

„U to vreme, vojska je takođe želela zemljište preko puta današnjeg Hrama Svetog Save, što je tada bila periferija Beograda", priča za BBC na srpskom Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Meteorološka tradicija koju Srbija ima jedna je od najdužih u Evropi i svetu, tvrdi on.

Vladimir Jakšić - korak ispred vremena

On je bio sin Jakova Jakšića, glavnog blagajnika kneza Miloša Obrenovića, školovao se u Austriji i Nemačkoj, da bi po povratku u Srbiju postao profesor Liceja i Velike škole i član Društva srpske slovesnosti.

Jakšić je zaslužan što je do 1857. organizovana mreža od 27 meteoroloških stanica u Srbiji koja je smatrana najgušćom u Evropi, piše na Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Institucionalizacija meteorologije u Srbiji

On je diplomirao na Sorboni, Kolež de Fransu i Pariskoj astronomskoj školi, i zaslužan je za izgradnju prve Provizorne astronomske, seizmološke i meteorološke opservatorije u Srbiji koja je zvanično počela sa radom 26. marta 1887.

„Onda je te godine došlo do izlivanja reke Save i taj nesrećni događaj doprineo je da ljudi uvide značaj meteorologije, pa je opservatorija ipak izgrađena na tom mestu", prepričava Mihajlović.

„Za meteorologiju je ključan standard i zato su istorijski važne 1887. i 1888. godina kada je osnovana opservatorija i postavljena su pravila osmatranja i sakupljanja podataka", objašnjava on.

Čak i tokom Prvog svetskog rata, meteorološka merenja i opažanja su nastavljena, a od 1916. do 1918. godine na čelu opservatorije našao se austrijski meteorolog Viktor Konrad kao stečajni upravnik u vreme austrougarske okupacije Srbije, navodi se na sajtu RHMZ.

Kako nastaje vremenska prognoza?

Goran Mihajlović iz RHMZ kaže da je to nalrepoznatljiviji deo posla jednog meteorologa, iako postoji još mnogo stvari kojima se oni bave, a nisu tako vidljive.

„Oduvek je glavni razlog postojanja meteorologije bila težnja ljudi da se zaštite od lošeg vremena, ali i da iskoriste povoljne vremenske prilike", objašnjava on.

„Danas imamo veliku uspešnost prognoze - ono što je nekada bila pouzdana prognoza za dva dana, danas je to za sedam dana", ističe.

Kao polaznu tačku meteorolozi uzimaju informacije koje su im već poznate i koriste jednačine koje opisuju fiziku atmosfere kako bi došli do prognoze za naredni period.

„Tim metodom deset do petnaest dana unapred dobijate pouzdane rezultate", kaže Goran Mihajlović.

„Temperatura je najbolje prognoziran parametar zato što je to kontinualna veličina, za razliku od padavina koje je teže predvideti", ističe on.

Klimatske promene i Srbija - zašto nam postaje sve toplije?

„Afrička vazdušna masa se pomerila na sever, ne samo na Balkan, već sve do Rusije, i za to možemo da kažemo da je uticaj klimatskih promena, pa se tople klimatske zone šire na sever," objašnjava za BBC na srpskom Goran Pejanović, pomoćnik direktora Centra „Milanković".

Ipak, koliko god nam se temperature zabeležene u junu i julu ove godine činile visoke, one nisu ni blizu apsolutnog rekorda zabeleženog u Srbiji.

„Zato imamo globalno povećanje temperature vazduha za jedan stepen u odnosu na predindustrijski period sa kraja 19. veka, dok na severnoj polulopti, na kojoj se Srbija nalazi, to povećanje ide i do dva i po stepena", napominje Pejanović iz Centra za klimatske promene „Milanković".

Ovaj klimatolog kaže da se očekuje povećanje za još jedan stepen do 2050, a postoji mogućnost da će do kraja veka prosečna temperatura na Zemlji biti veća za četiri ili pet stepeni u odnosu na predindustrijski period.

Šta to u praksi znači?

„Doći će do porasta broja toplotnih talasa, povećanja količine padavina što može dovesti do poplava i učestalijih velikih letnjih suša kojih smo imali šest od 2010. do danas", tvrdi klimatolog.