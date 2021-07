Ratni zločini i Kosovo: Hladnjača i masovne grobnice u Srbiji, 20 godina kasnije

Atmosfera, 20 godina kasnije

Međutim, to nije tako lako jer njegove „antisrpske filmove", kako su ih mnogi nazivali, uz dosta pretnji i uvreda, nijedna televizija u Srbiji nije emitovala.

Odalović navodi da su slučajevi masovnih grobnica „uzbunili Srbiju", ali da je to nešto sa čime se ona suočila i „odgovorno pristupila istragama i pretragama".

„Uvek smo govorili da smo na teritoriji Srbije u izmeštenim grobnicama do sada pronašli 907 tela kosovskih Albanaca", dodaje.

„Srpsko društvo pod pritiskom politike i državne propagande ne želi da se suoči sa prošlošću, nije spremno za to", navodi Hadžiju.

Šta se dogodilo?

On je, prema optužnici, navodno bio zadužen za operaciju prebacivanja tela, piše BIRN.

Potraga za nestalima

„Dakle, nemamo nijedan razlog da takve informacije ne delimo i držimo za sebe - postupićemo po svakoj informaciji, nijedan predmet nećemo ignorisati", navodi on.

Šta dalje?

Odalović upućuje „još jedan apel Prištini da pozove strane eksperte kako bismo porodicama dali odgovore na pitanja čija su to tela."

„Ideja je bila da generacija koja je učestvovala u zločinima, na kraju nije imala dovoljno ljudskosti da kaže 'da, odgovorni smo, to je to, mi smo krivi'", kaže Glavonić.

„Ja sam za to izabrao film i nekako se nadaš da će to kroz tu džunglu doći do nekoga, makar jedne osobe i da svaki taj korak vodi ka nastavku staze.