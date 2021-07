Korona virus i turizam: Pod kojim uslovima stranci ulaze u Srbiju

Ko sve može da uđe u Srbiju?

„Toliko moramo da provedemo u zemlji niskog epidemiološkog rizika", navodi on.

Na koga se ova ograničenja ne odnose?

Na one koji su u tranzitu (ne duže od 12 časova), kao ni na državljane obližnjih zemalja - Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Severne Makedonije i Crne Gore.

Isto važi i za maloletnike starosti od 12 do 18 godina, dok mlađi mogu da pređu granicu bez ikakvih ograničenja.

Kako je turistima u Srbiji?

„Ipak, uglavnom su vezani za Beograd i radi se o boravku od tri do maksimum četiri noćenja - od srede ili četvrtka do nedelje - što znači da su to 'vikend turisti'", navodi Subotić.