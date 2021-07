Deset godina bez Ejmi Vajnhaus: „Rekla sam ti da donosim nevolju“

Koncert u Beogradu: Ranjena lavica pred reflektorima

Da napišem izveštaj s koncerta poslao me je u rednik muzičkog časopisa, čijeg se imena ni ne sećam, a verovatno ni on, pošto je magazin ugašen posle dva broja.

A nije da nas nije upozorila, pevajući You Know I'm No Good.

Ono što znam sigurno je da je odlaskom s ovog sveta, Ejmi Vajnhaus postala deo besmrtnog reda za talentov an e i osetljive duše, a ne nekakvog kluba 27, izmišljotine medija gladnih skandala, koji su je proganjali do samog kraja.

„Od početka do kraja koncerta imala sam osećaj da joj nije dobro, da se muči i to je svima nama u publici bilo mučno da gledamo."

Stara duša

Glavni uticaj na album Back to Black su ženske soul grupe iz šezdesetih poput The Supremes, The Marvelettes i The Ronnettes.