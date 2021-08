Ekologija, reke u Srbiji i male hidroelektrane: Šta donose izmene Zakona o zaštiti prirode i gde je zabranjena gradnja MHE

Plač Desimira Stojanova na konferenciji za novinare u Beogradu zbog Rakitske reke u opštini Babušnica, ali i otpor meštana zaseoka Topli Do na Staroj planini postali su simbol borbe ekoloških aktivista i stručnjaka u Srbiji protiv malih hidroelektrana (MHE).

Šta su donele izmene Zakona o zaštiti prirode

Šta su problemi?

„Završne odredbe kažu da postojeće hidroelektrane nastavljaju rad u skladu sa zakonom do isteka važećih dozvola, odnosno ugovora", dodaje on u izjavi za BBC na srpskom.

Dodaju da se svi zahtevi koji su do sada podneti za izgradnju u zaštićenim područjima obustavljaju po službenoj dužnosti.

„Ništa se nije promenilo"

„Taj ko je pisao zakon, njemu nije stalo do javnog, već do privatnog interesa. Izmene zakona o zaštiti prirode nisu u interesu prirode", kaže on.