Olimpijske igre: Domović Bulut za BBC: Zašto nikad nisam odbio reprezentaciju i kako smo postali sila

Pre 24 minuta

Kada je bio dečak, Dušan Domović Bulut provodio je pet ili šest sati dnevno na betonskim terenima za basket u Novom Sadu i tada nije mogao da nasluti gde će ga to odvesti za dvadeset godina.

„U vreme kada sam odrastao nije bilo toliko klubova i škola košarke, a jedini način da napreduješ bio je da uzmeš loptu, izađeš napolje i igraš", kaže on za BBC na srpskom.

„Nikada nisam rekao NE reprezentaciji"

Reprezentativci su se u petak vratili u Beograd, dočekani su na aerodromu „Nikola Tesla" ali Domović Bulut nije bio u tom avionu - on je iz Japana odleteo u Sjedinjene Američke Države gde ga očekuje takmičenje u BIG 3 ligi.

„Imam plan da igram i da se nametnem, a do drugih je da me pozovu ako im budem potreban", rekao je on u razgovoru za BBC na srpskom.