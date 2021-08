Miroslav Lazanski: Od novinara do diplomate i člana žirija na izborima lepotica

„Pored Lazara imaćemo i Lazanski ", rekao je on.

Zagrebački počeci

Ipak, umesto od zajedničkih dana u zagrebačkom listu Start, Hudelist će sećanje na Miroslava Lazanskog početi od kraja - od njihovih ponovnih susreta koji su počeli u periodu od 2006. do 2011. kada se Hudelist preselio u Beograd.

„On je mene voleo - čak više on mene nego ja njega, iako smo dve potpuno različite prirode.

Hudelist će to uz osmeh ilustrovati ličnim osvrtom na česta pojavljivanja Miroslava Lazanskom u medijima bliskim vlastima u Srbiji Aleksandra Vučića.

„Napisao je nekoliko knjiga, ali nijedna nije bila toliko velika - a mogla je da bude, ali on je želeo da ima te diplomatske i vojne veze, da se bavi javnim nastupima."

„Kasnije je mnogo pričao o sinu, na koga je bio veoma ponosan", kaže on.

Beogradska karijera

„Ali on to nije ni krio - ni na kojoj strani stoji, ni zašto je na toj strani, a nije nikog ni ubeđivao da je to stvar zdravog razuma", tvrdi Smajlović.