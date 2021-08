Zoran Terzić

Odbojka i Srbija: Put Zorana Terzića - kako osvojiti 18 medalja za 20 godina

Srpske odbojkašice donele su bronzu i popele su se na balkon, ali to već odavno nije neobično - peti put za isto toliko godina se vraćaju sa medaljom sa velikih takmičenja.

„Rezultati i stanje u ekipi su stvari koje čuvaju svakog trenera na klupi, a on ima i jedno i drugo - ne menja se nešto što ide dobro", objašnjava u izjavi za BBC na srpskom Gajić, koji je tokom duge trenerske karijere vodio i muške i ženske odbojkaške ekipe.

Kako su se kalile medalje?

„Uloga Zorana Terzića i njegovog rada sa vrhunskim igračicama je ključna - on je tu ekipu gradio i čuvao i njegove zasluge su ogromne", kaže Zoran Gajić.

Ipak, on napominje da je potrebno uzeti u obzir nešto duži vremenski period kada se pripremao teren za medalje osvojene u prethodnih 15 godina.

Ono što je tada započeto danas daje rezultate - podaci kojima OSS raspolaže pokazuju da polovina devojčica u Srbiji koje se bave nekim od sportova trenira odbojku, napominje on.

Prelaz sa muške odbojke na „drugi sport"

Terzić kao iz topa kaže da ga „to ne zanima", ali Boričićeve moći ubeđivanja odrađuju svoje i dogovor je postignut - predvodiće ženski seniorski tim makar do kraja sezone.

„Ono čega sam se plašio je da emocije, lepe ili ružne, previše utiču na devojke i da one zbog toga ne mogu da igraju", objašnjava ovaj odbojkaški trener.

„Ne samo da sam shvatio da nema velike razlike u radu sa ženama i muškarcima, već sam uvideo da ima stvari u kojima su one i bolje - mogu više da treniraju, izuzetno su postojane i lojalne i, kad ih jednom 'kupiš', tvoje su do kraja života", priča ovaj rođeni Beograđanin.

Kako zadobiti poverenje odbojkašica i „kupiti ih za sva vremena"?

Ipak, svojim najvećim uspehom u dvadesetogodišnjem selektorskom mandatu smatra činjenicu da „više od 10 godina u reprezentaciji nije postojao nijedan problem - van terena ili na njemu", ističe on.

„Nijednu nisam nikada prevario - ako ne igraš, to je zato što je neka druga igračica u tom trenutku bolja i to je to", kaže Zoran Terzić.