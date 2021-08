Istorija i Srbija: Vojvoda Stepa Stepanović - skromni komandant blistave karijere

„Značajna i zanimljiva ličnost naše istorije, ali ne bih se iznenadio da dobar deo ljudi na ulici danas ne bi znao da odmah odgovori ko je on bio", kaže istoričar Danko Leovac za BBC na srpskom.

Cerska bitka

„Mislili su da će vojska prošetati do Beograda, ali ih je srpska vojska iznenadila u Cerskoj i kasnije Kolubarskoj bici", navodi profesor Filozofskog fakulteta.

Pre Stepe, titulu vojvode imao je samo njegov nastavnik sa Vojne akademije Radomir Putnik, a do kraja rata biće ih ukupno četvorica.

„Stepa je Stepa"

„Stepa je bio na mnogim funkcijama u vojsci, u dva navrata ministar odbrane, ali pre svega on je bio skroman čovek.

„Njegova karijera nije bila na silu, on je sve postizao marljivim radom, voleo je vojsku i svoje vojnike i starešine i to me je privuklo njemu", kaže Lazin za BBC.