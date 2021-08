Srbija, Kina i frilenseri: Kineska vlada objavila rat privatnoj onlajn nastavi - šta će biti sa 3.000 srpskih predavača

Pre 18 minuta

„Trenutno ne radim, a od septembra ću smeti da radim samo tri i po sata dnevno - iz kompanije kažu da će moći nekako da opstanu do februara, ali mnogi misle da ni to nije moguće", poručuje ovaj nastavnik engleskog jezika iz Srbije koji radi za kinesku kompaniju MagicEars .

Šta kažu nastavnici iz Srbije

Pitanje je vremena kada će se to dogoditi u manjim školama u kojima uglavnom rade naši predavači, pošto je rezervisanje novih kurseva obustavljeno 9. avgusta, dodaju.

Iz tog razloga on neće biti u mogućnosti da radi i zarađuje do početka školske godine, a kada ona počne termini za nastavu tokom radnih dana biće ograničeni pošto posle 21 čas po lokalnom vremenu u Kini deca neće smeti da pohađaju privatne časove, dodaje on.