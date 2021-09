Prava radnika i Srbija: Kome da se obratite kad ne dobijete platu

Pre 1 sata

U takvoj situaciji našle su se higijeničarke iz Novog Sada koje su se prošle sedmice okupile ispred sedišta firme tražeći do poslodavca da im isplati zarade, objavio je portal 021 .

„Žalosno je. Valjda i mi treba da jedemo i platimo račune, a to su naše zarađene plate", kaže Tapavica koja u toj firmi radi već 26 godina.

Ministarstvo za rad do trenutka objave teksta nije odgovorilo na pitanja BBC-ja, da li je inspekcija reagovala u ovom slučaju i da li je utvrdila moguće nepravilnosti.

Šta raditi kad ne dobijete platu?

„To je malo kukavičije jaje, jer to važi samo ako na računu ima pare.

Šta ako ne dobije obračunski listić?

„Po Zakonu, ukoliko vam poslodavac ne dostavi do kraja meseca obračunski listić za zaradu iz prethodnog meseca, to se smatra prekršajem i može za to da odgovara.