Zakon o zaštiti potrošača: Da li će zamena oštećene robe i dalje biti nemoguća misija

Pre 30 minuta

„Sigurno je neko barem jednom probao da zameni obuću koja mu je pukla i shvatio da je to nemoguća misija", kaže Gavrilović.

Iako je i do sada postojao ovaj način rešavanja sporova, trgovci su odbijali reklamacije robe i nezadovoljne kupce upućivali na sud, objašnjavaju iz organizacije „Efektiva".

Proračun, pa račun od majstora

On navodi da za svaki račun koji je veći od 5.000 dinara majstori moraju da naprave specifikaciju troškova i da tačno napišu šta će da urade ili kupe i da navedu koliko će sve to koštati.

Da li će medijator pomoći potrošaču

On smatra da je to prilika da se „zaposli još ljudi, koji neće postići ništa" i pita se kako će oni naterati trgovca da problem reši, kada on nije reagovao ni na reklamaciju koju mu je uputio potrošač.