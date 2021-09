Životinje i Srbija: Kako je uplakani magarac pronašao novi dom

To je doživeo Nišlija Dušan Stojanović prošle nedelje kada je Mihajla, petogodišnjeg magarca, sačuvao od sigurne smrti - u klanici.

Prijateljstvo počelo glavom na stomaku

„Ja ne mogu da verujem, krećem da ga mazim, nikad evo koliko 15 godina kako radim, takva situacija mi se nije desila, mene je to toliko pogodilo", opisuje Dušan trenutak kad je potpuno prelomio da će životinju povesti sa sobom.

Ipak, to je bio tek početak.

Čovek je pristao da ga proda „na kilo", te su zajedno otišli do vage u selu.

„Kad smo ga utovarili u prikolicu on počinje da plače, kreću suze.

„Sve vreme, kad smo završili to merenje, njemu kaplju suze, to prvi put vidim", opisuje potresnu scenu kada ga je zamolio da ga povede koju je snimio telefonom .

Odahnuo na ulazu

Kada je njihova priča postala hit na društvenim mrežama pojavili su se komentari da to nisu suze, nego infekcija - konjuktvitis, što Stojanović odbacuje kao mogućnost.

„Ovo su suze koje kaplju", ističe on.

„Posle toga, ne možete da verujete koja radost, pozovem ga a on prilazi", zadovoljno prepričava 34-godišnjak koji životinje voli odmalena.

„ZOO kutak" kao način života

„Odlučio sam da je to moj život i da me to ispunjava u svemu", kaže Stojanović.