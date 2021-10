Muzika i Zaječar: Nikola Živanović - MC Džoni - reper koji nikada nije repovao

Ko je MC Džoni koji „pomera sve granice"?

U kreativnom kutku „liričkog Salvadora Dalija"

Pošto me je taksista ostavio ispred pogrešnog objekta, u susret mi je pošla njegova majka Suzana, Džonijeva zaštitnica i stalna inspiracija koja me je odvela me do njihove kuće, izgrađene na skrovitom proplanku tik pored puta.