Putovanja, muzika i Ginis: Nišlija koji već pola veka autostopom odlazi na koncerte

Pre 1 sata

Ovim rečima, šezdesetosmogodišnji Nišlija Dragan Aranđelović Arči započinje knjigu Kako sam autostopom stigao do Ginisa , zbirku priča o odlasku na koncerte nekih od najvećih rok muzičara, i to samo uz pomoć podignutog palca.

Ako se setite nekog rok koncerta, od početka sedamdestih pa do danas, održanog u Jugoslaviji ili u nekom od većih evropskih gradova, velika verovatnoća je da je i Arči bio u publici.

A ako je bio, gotovo sigurno je do tamo došao autostopom.

„Ako računam i one ozbiljnije domaće koncerte na koje sam ušao bez karte, cifra sigurno prelazi 400", kaže Arči za BBC.

Dokaz za to je što za pedeset godina, koliko iznosi njegov stoperski staž, nijednom nije zakasnio niti propustio koncert.

Za njega je to bila uobičajena stvar, hobi koji su on i njegovi prijatelji praktikovali ili prosto način na koji su, dugi niz godina, živeli.

Na nešto više od dvesta strana stalo je pedeset godina stopiranja, praktičnih saveta za one koji se odluče na ovakav vid putovanja, priča o strašnom susretu sa kombajnom, izgubljenim torbama i Ginisovom rekordu.

Šta je filozofija autostopa?

„Tako smo shvatili da čovek može vrlo lako da se prebaci od tačke A do tačke B, a da pritom upozna masu ljudi i lepo se provede."

Prosto, otići do Italija ili Holandije, vozom, autobusom ili drugim, zvaničnim, prevozom nije bilo tako lako.

Iako to zvuči kao preveliki rizik, Arči nas uverava da „uvek neko mora da stane".

Autostop ne štedi samo novac, takođe vas i oplemenjuje

Kako i zašto je tamo dospeo je potpuno druga, i zanimljiva, priča, ali u jednom trenutku se na fotelji pored njega stvorio niko drugi do Ket Stivens.

Peti je pitala Arčija da li želi fotografiju sa Stivensom, što je on odbio, jer nije razumeo pitanje.

„Nemački sam znao iz škole, ali sam se trudio da na francuskom, italijanskom, holandskom i drugim jezicima naučim osnovne fraze vezane za autostop 'dokle idete', 'gde možete da me ostavite' i slično".

Za album grupe Jes Close to The Edge daje desnu, a za Jangov Harvest levu ruku.

„Nije poenta da bude dosadno"

Kada su rekli vozaču da idu na koncert u Beč, odgovorio im je da upadaju i da će ih odbaciti do odredišta.

„Ako vas neko primi i vozi vas od Niša do Beča, to je isto kao da ste seli u voz ili autobus, samo je ovo džabe", objašnjava njegove razloge.

„Imate nekoliko sati vožnje i priče sa jednom osobom, a to nije ništa posebno.

„Ulazak" u Ginisovu knjigu rekorda

Iako to, nažalost, nije slučaj, ovaj Nišlija je ipak postao deo jednog zanimljivog rekorda.

U tom trenutku, on je već imao 13 godina autostoperskog staža, i dodaje da je „redno bilo da se tako nešto veliko desi".

„Sve vožnje pre toga su bile, uglavnom, obične vožnje, vozili su me obični ljudi.

„Ali kada je došlo do toga da me vozi čovek koji se trudio da postigne takav rekord, to je za mene bilo frapantno."