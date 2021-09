Mladi, posao i Srbija: Da li su mladi u Srbiji u pravu kada na prvom poslu traže dobru platu

Magdalena smatra da je za radno vreme od devet do pet ta plata niska, ali pošto joj je to bio prvi posao, želela je da se dokaže.

Najveći broj mladih, skoro 50 odsto, smatra da im je za pristojan život potrebna plata od 80.000 do 100.000 dinara.

Do 30.000 dinara prima 11,9 odsto mladih, a 20,8 procenta smatra da im je 50.000 do 80.000 dovoljno.

Koliko je zapravo dovoljno

Zrnjević kaže da je na prvom poslu mnogo naučila, ali je shvatila da ne može uporedo da studira zbog punog radnog vremena koje je imala i da je to bio razlog zašto je dala otkaz.

Tatjana Rokvić, zadužena za selekciju i regrutaciju zaposlenih u Infostudu, jedne od najvećih internet kompanija u Srbiji, kaže da su početne plate koje se nude mladima možda dovoljne za one koji žive s roditeljima, ali da su nisu ni blizu onoga što se naziva „postizanjem samostalnosti".

Izuzetak je IT industrija.

„To su retki primeri, početna plata je ta i to je što je", kaže Rokvić i napominje da je početna plata u ovoj kompaniji iznad minimalne plate.

Nižu platu od one koju je očekivao na prvom poslu imao je i 21-godišnji Dušan Maričić iz Beograda.

Obavljanje posla se ogledalo u sedenju u prostoriji veličine „dva sa dva" i u vođenju evidencije ko ulazi u zgradu, opisuje on.

„Moja prva plata" - pomoć i od države

Program traje devet meseci i tokom njega Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje radnicima sa srednjim obrazovanjem 22.000,00 dinara i 26.000 za one sa visokim obrazovanjem.

Iz Unije poslodavaca Srbije za BBC na srpskom kažu da je ovaj program izuzetno značajan za mlade koji nemaju radnog iskustva, jer im daje mogućnost da pokažu sve što su naučili tokom formalnog obrazovanja i da to primene u nekom realnom poslovnom okruženju.

„Oni se vrlo retko odlučuju da zaposle mlade ljude bez radnog iskustva, jer to zahteva nekakva dodatna ulaganja", kažu iz Unije.

Takođe, ukoliko poslodavac proceni da radnik može da doprinese njegovoj kompaniji, on će svakako ponuditi veću početnu platu, dodaju.

Koji poslovi se najviše nude

Poslove i dalje u najvećoj meri traže ljudi sa više od10 godina radnog staža, za njima slede oni koji imaju od pet do deset godina radnog iskustva, a u najmanjoj meri to čine oni bez ili do godinu dana radnog staža, navode sa sajta Infostud.