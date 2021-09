Raspad Jugoslavije, inflacija i dinar: Kada su stanovnici Srbije bili milioneri

Hiperinflacija koju su uzrokovali ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, raspad države, gubitak jedinstvenog tržišta, sankcije i štampanje velike količine novca, dovela je do toga da 1993. stanovnici Srbije zaista postanu milioneri, makar po broju nula na novčanicama.

Od jula 1992. do januara 1994. izvršene su četiri denominacije valute čime je, između ostalog, ponekad milion, ali i milijarda izjednačavana sa jednim dinarom.

„Niko ne preduzima operaciju denominacije valute da bi rešio suštinski problem, to je samo prilagođavanje situaciji izazvanoj nekim drugim razlozima, koji se leče drugim instrumentima", govori za BBC na srpskom profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodrag Savić.

On smatra da to nije mera lečenja, već samo priznavanje „trenutne situacije i jedna tehnički važna mera".

Kako je došlo do (hiper)inflacije?

Inflacija u Saveznoj Republici Jugoslaviji (činile su je samo Srbija i Crna Gora), za vreme vladavine Slobodana Miloševića, koja je trajala od sredine 1992. do početka 1994, bila je tada druga najveća inflacija na svetu posle Mađarske iz 1946.

Ljubodrag Savić kaže da problemi jugoslovenske i srpske ekonomije ipak sežu do početka osamdesetih godina 20. veka kada je SFRJ, u vreme kada je Milka Planinc bila premijerka, napravila reprogram duga sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Uz to je u budžet pristizalo sve manje para, što je, naglašava Savić, „logičan odgovor privrede u teškoćama u kojima se našla".

„Besomučno je štampala novac da bi brže obezbedila osnovne potrebe, a on je sve manje vredeo, a pošto je manje vredeo, štampala je još više i to je praktično mehanizam koji je doveo do hiperinflacije devedesetih", objašnjava profesor.