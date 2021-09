Nirvana, Metalika, Pearl Jam, Guns N’Roses: Godina 1991. kao poslednja rokenrol renesansa

Mladić s gitarom i masnom plavom kosom do ramena, sa šiškama preko lica, obučen u braon-zelenu prugastu majicu i pocepane farmerke, nastupa u zamračenoj sali za fizičko uz pratnju navijačica, pred publikom koja će se do kraja video klipa potpuno prepustiti mladalačkom buntu.

„Tu smo, zabavite nas"

Njihovi konkurenti Guns N'Roses hrabro su objavili dupli album Use Your Illusion 17. septembra 1991. i do sada je prodato 35 miliona primeraka ovog izdanja.

Posle osam godina izrazito materijalističke politike američkog predsednika Ronalda Regana, u okviru koje su smanjeni porezi, ali i državni rashodi i ulaganja, došlo je do „zamora ljudskog materijala", smatra on.

Energija za čupanje iz depresije

„Kad sam čula album, pogotovu pesmu Nothing Else Matters , bilo mi je jasno napravili pametni zaokret, što im ortodoksni fanovi nisu oprostili, jer su se komercijalizovali," seća se ona tog trenutka.

Sličnu prekretnicu, koju naziva „izuzetnom hrabrim potezom", napravili su Guns N Roses, objavivši dupli album Use Your Illusion, koji je najavio singl You Could Be Mine, takođe iskorišćen u filmu Terminator 2: Sudnji dan sa Arnoldom Švarcenegerom u glavnom ulozi.