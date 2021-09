Zdravlje i Srbija: „Sad si raspoložen, za pet minuta više nisi“ - kako preživeti promene vremena

„Kao da mi neko steže obruč oko glave"

Šta je meteoropatija?

Nedavno je došlo do naglog zahlađenja u Srbiji i veći broj pacijenata se javlja sa glavoboljom, otežanim disanjem i povišenim krvnim pritiskom, a pretežno su to stariji ljudi, navodi Tanja Aleksić, specijalista opšte medicine.

„Ako te boli glava - izađi na vazduh"

Klimatske promene u kratkom periodu dovode do tegoba kod velikog broja ljudi, ali pogrešno je smatrati da je to glavni razlog za niz simtoma karakterističnih za meteoropatiju, napominje psihijatar Petar Vojvodić.

Krenite u susret problemu

„Odmereno izlaganje snegu, kiši, vetru, suncu, toplom i hladnom vremenu dovodi do osnaživanja sistema našeg organizma za adaptaciju, do njegove gipkosti i samim tim do umanjenja tegoba koje smo doživljavali", objašnjava on.