Jugoslavija i borbe s bikovima: Pola veka od beogradske koride, kada je poklič „ole, ole“ zamenio tajac

„Nastao je tajac kada je bik pao, nije bilo one euforije i oduševljenja koja može da se vidi na snimcima španske koride, a i meni je to bio najtužniji detalj koji mi se urezao u sećanje", govori za BBC na srpskom Budimir Novaković, penzionisani arhitekta i svedok ovog događaja.

Otkud španski bikovi i toreadori u Jugoslaviji

Pripreme za koridu i dolazak bikova

Dva dana, tri matadora, deset borbi

„Video sam to jedno ubijanje i otišao. To je bilo to što se mene tiče i koride za ostatak života", priznaje on.