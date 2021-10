Srbija i električna energija: Kako možete da postanete kupac-proizvođač

„Nisu stranci blesavi, to je postavljeno po celoj Nemačkoj gde god da je sunčano - znaju oni šta treba da rade", kaže on za BBC na srpskom.

Kakva je procedura ugradnje?

1. Kupovina i montaža

„Mi kao firma dostavljamo tehničku dokumentaciju i izjavu da je solarna elektrana isporučena u skladu sa standardima i propisima za ove vrste električnih instalacija", kaže on za BBC na srpskom.

Navodi da od septembra više nisu potrebne ni dozvole za izvođenje radova za instalacije snage do 50 kilovata.

2. Postavljanje mernog mesta

Što dovodi do trećeg koraka.

3. Sklapanje ugovora sa Elektrodistribucijom Srbije

Subvencije Ministarstva rudarstva i energetike

One će iznositi 50 odsto od cene radova.

Neophodna dokumentacija

Kolika je cena radova?

Objašnjava da se prosečna potrošnja domaćinstva kreće od 400 do 600 kilovat-časova mesečno.

Dodaje da je optimalna snaga elektrane za domaćinstva sa prosečnom potrošnjom tri do pet kilovata.

Posle koliko vremena se ulaganje isplati?

Na to utiče i kojoj zoni potrošnje domaćinstvo pripada - crvenoj, plavoj ili zelenoj.

Solarni paneli su najisplativiji za one čiji računi prelaze u „crveno" - uglavnom zbog grejanja na struju tokom zime.

U varijanti sa subvencijama,, isplati se i za godinu i po dana, dodaje on.

Objašnjava da solarna elektrana snage 300 kilovat-časova mesečno, u crvenoj zoni za to vreme može da proizvede, odnosno uštedi struje za 6.000 dinara.

„Jedan kilovat-čas u ovoj zoni košta 20 dinara, a to znači da godišnje može da se uštedi oko 600 evra", navodi.

„Time se rukovodim kada prijateljima obrazlažem zašto je ovo dobar poduhvat", navodi on za BBC na srpskom.

„Što je veća maloprodajna cena električne energije, to je atraktivnije ulaganje u tehnologije sopstvene proizvodnje kao što je solarna", kaže on.

Vuković objašnjava da je to prednost.

„Umesto da se višak energije skladišti u akumulatore, on se pohranjuje u distributivni sistem.

'Energetska tranzicija'

Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da je cilj Srbije da do 2040. godine dobija najmanje 40 odsto energije iz obnovljivih izvora.

„Ali, kad izuzmemo velike hidroelektrane - biomasa, geotermalna energija, solarna energija čini svega četiri do pet odsto", izjavila je ministarka.

On je u vetru video ogroman potencijal.

„Neću da zagađujem, kad to vidim duša me boli", kaže on.