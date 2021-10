Srbija, banke i krediti: Šta odluka Vrhovnog suda znači za banke, a šta za građane i njihove advokate

Banka mu je naplatila ovu sumu za obradu kredita, a on je posle razgovora sa advokatima odlučio da je tuži, verujući da ima šanse da dobije spor na osnovu stava koji je Vrhovni kasacioni sud (VKS) doneo 2018. godine.

„VKS je doveo građane u neravnopravan položaj jer ih je stavom iz 2018. godine i revizijskim odlukama prvo učvrstio u uverenju da im neko pravo pripada, što je dovelo do pokretanja sporova, a onda je dopunjenim stavom isto to pravo uskratio", navodi Milutinović.

Advokati su do sada nekoliko puta protestovali nezadovoljni dopunom stava VKS.

Šta je odlučio Vrhovni kasacioni sud i u čemu je problem?

U praksi to izgleda ovako - ako je neko uzeo stambeni kredit od 50.000 evra, banke mu naplaćuju u proseku između 1.500 i 2.000 evra za troškove obrade kredita i osiguranje kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), kaže Dejan Gavrilović iz organizacije Efektiva za BBC na srpskom.

„Tako klijenti koji uzmu stambeni kredit od 50.000 evra na 20 godina, prosečno vrate oko 100.000 na osnovnu glavnice i kamate, a na to se onda doda tih 1.500 do 2.000 evra za troškove kredita", objašnjava on.