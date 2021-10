Beskućnici u Srbiji: „Život na ulici je takav da kad se probudiš ujutru, odmah razmišljaš gde ćeš uveče da spavaš"

„Zovem se Milorad, ali me zovu Mićo, možeš tako da me zoveš", priča sredovečni čovek koji godinama živi na ulicama Beograda .

I ovu zimu u Beo g radu, poznat u po košavi i minusu koji može da udari, on će dočekati bez rukavica i celih cipela.

Napominje da je loše to što su popisani oni ljudi koji su bili korisnici nekog od vidova socijalne zaštite - prihvatilišta, skloništa ili centra za socijalni rad i da najveći deo nije obuhvaćen tim popisom.

Na pitanja BBC na srpskom o podacima o broju beskućnika u Beogradu, kao i o tome da li dobijaju zdravstvenu zaštitu tokom pandemije, iz Prihvatilišta za odrasla i stara lica nisu stigli odgovori do objavljivanja teksta.

„Život na ulici predstavlja verovatno najveći stepen deprivacije tj. najteži oblik života i to iz više razloga.

To je život u apsolutnom siromaštvu, bez sigurnog krova nad glavom ", kaže Mitrović.

Kako neko postane beskućnik

Ostao sam bez posla zbog alkohola, porodica me se odrekla. Niko s mnom više ne razgovara.

Odjednom me je nekoliko st v ari udarilo, blokirao sam jednostavno.

Spavao sam kod prijatelja, selio se od jednog do drugog i to je trajalo oko godinu dana.

Bio sam svestan da je to nije moj dom, moje stvari nisu bile tu i ja ni o čemu nisam mogao da odlučujem. Bio sam gost.

„Mnogo je puteva do ulice i to je najčešće kombinacija više faktora", kaže on.