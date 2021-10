Srbija i deca: Svet kroz oči devojčica - od nacističke okupacije, preko „bezbrižnog" socijalizma, do pametnih telefona

Od borbe za odlazak na krojački zanat i maštanju o kocki šećera u vreme Drugog svetskog rata, pa igranja školica i arjačkinja barjačkinja u bezbrižno vreme socijalizma, do pametnih telefona i brzog interneta u 21. veku.

Situaciona analiza dece i adoloscenata u Srbiji za 2019. UNICEF pokazala je da devojčice češće učestvuju u kućnim poslovima od dečaka i isključenije su iz aktivnosti koje dovode do ostvarivanja prihoda.

Odgajana je u duhu „potpune ravnopravnosti", prava žena i muškaraca tada su bila izjednačena „čak i više nego danas", pa je u to vreme bilo lepo odrastati kao devojčica, kaže za BBC na srpskom.

Od rata, pa „bezbrižnosti", do generacija rođenih uz kompjuter

„Pamtim oblake dima tokom bombardovanja, a malo se jasnije sećam kraja rata kada su Nemci napuštali Pančevo i minirali vozove kojima im je do tada dostavljana hrana", priča ova penzionerka.

„Išla sam sa kantom od nekoliko kilograma i prelazila kilometre - pa od kuće do kuće, dok ne prodam sve", prepričava Živković.

„Odrasla sam u Mladenovcu, urbanom okruženju u to vreme, i prava žena i muškaraca bila su izjednačena - čini mi se i više nego danas", opisuje 55-godišnja učiteljica.

Devojčice i škole - putovanje kroz vreme

Kako je biti devojčica - iz ugla najmlađih

Kaže da je to želela „oduvek" i to zbog toga što je biblioteka „lepa i tiha".

To joj je ujedno i nešto najdragocenije što je ikada dobila na poklon, a kaže da bi u budućnosti volela da ima šminku sa ilustracijom Elze, junakinje iz crtanog filma.

Premotavanjem filma skoro 40 godina unazad, dolazi se do perioda kada je u školu pošla Vesna Vlajić Bogojević.

Posle 20 godina rada u prosveti, ona tvrdi da se uslovi u školama do danas nisu mnogo promenili.

„U to vreme su škole bile su ozbiljno opremljene - izuzimajući internet i moderne tehnologije, tadašnje škole imale su sve što i današnje.

„Postojale su ozbiljne sekcije u školama, od umetničkih do sportskih, a privatnih klubova i školica nije bilo tada", priseća se ova učiteljica.

„Kada je trebalo da upišem fakultet sredinom osamdesetih došlo je do krize, a u to vreme do sticanja statusa advokata trebalo je završiti Pravni fakultet, pa volontirati tri godine, onda raditi još toliko, pa položiti pravosudni ispit.